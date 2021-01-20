Zonguldak’ta kayıp şahıs bulundu

Zonguldak ilçelerinden Alaplı'ya bağlı Fındıklı köyünde yaşayan 34 yaşındaki U.K, pazartesi günü köye 14 km mesafede bulunan ve babası O.K'nin yaşadığı bağ evine gitti ancak geri dönmedi. U.K'nin eşi Z.K, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle endişelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı İlçe Özel İdare ekiplerinin desteğiyle arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda U.K'nın gittiği bağ evinde bulunduğu belirlendi. Ekipler, U.K'yı Fındıklı köyündeki evine getirerek ailesine teslim etti.