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’ta kayıp şahıs bulundu

’ın Alaplı İlçesine bağlı Fındıklı köyünde kayıp olan bir kişi yapılan çalışmalar ile bulundu.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.1.2021 11:08 ABONE OL
Zonguldak’ta kayıp şahıs bulundu

Zonguldak ilçelerinden Alaplı'ya bağlı Fındıklı köyünde yaşayan 34 yaşındaki U.K, pazartesi günü köye 14 km mesafede bulunan ve babası O.K'nin yaşadığı bağ evine gitti ancak geri dönmedi. U.K'nin eşi Z.K, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle endişelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı İlçe Özel İdare ekiplerinin desteğiyle arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda U.K'nın gittiği bağ evinde bulunduğu belirlendi. Ekipler, U.K'yı Fındıklı köyündeki evine getirerek ailesine teslim etti.

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Zonguldak’ta kayıp şahıs bulundu
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