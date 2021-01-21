112’de birleşen ilk çağrıyı Vali yanıtladı

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ettiler. 3 katlı olarak inşa edilen ve ilk etapta 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangını, daha sonra da kademeli olarak 155 Polis, 112 Ambulans ve 122 AFAD acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştirecek olan merkezde çağrı kabulüne başlandı.

Tüm acil çağrıların toplandığı 112 hattında ilk telefonu Vali Soytürk açtı. Musabeyli İlçesinden gelen maddi hasarlı trafik kazasını Vali Soytürk kabul etti. Vatandaşların acil işleri için artık tek bir numaradan yardım isteyebileceğini anımsatan Vali Soytürk, "112 Acil Çağrı Merkezimiz bütün yardım numaralarının tek bir numarada birleştiği merkezdir. Bu merkez Türkiye'de faaliyete geçen 68. Acil Çağrı Merkezidir. Bugün itibariyle de İlimizde çağrı almaya başladık" dedi.