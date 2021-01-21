116'lık çınarlara Koronavirüs aşısı yapıldı

Başkentteki en yaşlı iki kişinin aşısının yapıldığını ifade eden Gülüm, aşı öncesi sağlık ekibinin bilgilendirme yaptığını, aşılarının da başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

Gülüm, "Ankara'da 85 yaş üstü yaklaşık 165 bin civarında kişi var. Onlar da gerekli sağlık tedbirleri alınarak ilk yardım çantalarıyla ziyaret ediliyor ve aşıları yapılıyor. Geçen hafta aşı uygulamaları başlatıldı." dedi. Mehmet Gülüm, salgın sonrası Çoğalan ve Güllü'yü ziyaret edeceğini söyledi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Gül de uygulamaya katıldı.