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24 saat içerisinde 3 kez mühürlendi! Mührünü kırıp devam ettiler!

’da sokağa çıkma kısıtlamasını uymayarak bir gazinoda eğlenmeye devam eden 55 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Gazinonun son 24 saat içerisinde 3 kez mühürlendiği, mühürlerin kırılıp tekrar faaliyetine devam ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 21.1.2021 13:29 ABONE OL
24 saat içerisinde 3 kez mühürlendi! Mührünü kırıp devam ettiler!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir gazinonun mührü kırılıp, tekrar faaliyetine devam ettiği tespit etti.

24 saat içerisinde 3 kez mühürlendi! Mührünü kırıp devam ettiler! | Video

Bunun üzerine harekete geçen polis, gazinoya baskın düzenledi. Alkol ve canlı müzikte bulunan gazinodaki 55 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Aranması olduğu tespit edilen 1 şüphelide gözaltına alındı. Gazinonun son 24 saatte polis tarafından 3 kez mühürlendiği ancak işletmeci tarafından mührün kırılıp, yeniden faaliyetine devam ettiği öğrenildi.

İş yeri sorumlusu hakkında da 'mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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24 saat içerisinde 3 kez mühürlendi! Mührünü kırıp devam ettiler!
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