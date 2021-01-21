Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir gazinonun mührü kırılıp, tekrar faaliyetine devam ettiği tespit etti.

24 saat içerisinde 3 kez mühürlendi! Mührünü kırıp devam ettiler! | Video

Bunun üzerine harekete geçen polis, gazinoya baskın düzenledi. Alkol ve canlı müzikte bulunan gazinodaki 55 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Aranması olduğu tespit edilen 1 şüphelide gözaltına alındı. Gazinonun son 24 saatte polis tarafından 3 kez mühürlendiği ancak işletmeci tarafından mührün kırılıp, yeniden faaliyetine devam ettiği öğrenildi.

İş yeri sorumlusu hakkında da 'mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.