30 santimetre karda cirit şovu

Yoğun kış şartlarının yaşandığı Kars'ta, gençler cirit tutkusundan vazgeçmiyor. Selim ilçesine bağlı Katranlı köyünde buluşan gençler, 30 santimetre kar kalınlığında cirit atma oynadı.

Rakiplerinin attığı ciritlerden kurtulmak isteyen gençler, bir taraftan karlı zemin nedeniyle atlarının üzerinde durmaya çalışırken bir taraftan da şov yaptı. Zaman zaman da attan düşen gençler yeniden ata binerek cirite devam etti. Karadüzen oynanan cirit heyecan dolu anlara neden oldu. 6'şarlı iki takım halinde iki devre oynanan cirit müsabakasında nara atan gençler at üstünde cirit atarak hünerlerini sergilediler. Attıkları ciriti rakibe isabet ettirenden atılan ciriti havada yakalayana kadar adrenalin dolu görüntüler yaşandı. Nara atarak deşarj oldukları gibi yorulduklarında da kendi sahalarına geçerek atlarını dinlendirdiler.

Ciritin ata sporu olduğunu söyleyen gençler, yaz aylarında olduğu gibi kışın da oynamaktan zevk aldıklarını belirtti. Cengiz Cantepe, "Her kar yağdığında ata sporu ciriti oynuyor gençler. Çevre köylerden gelenlerde var. Zemin güzel, kar güzel, kış güzel, Gençler çok hevesliler ve böyle vakit geçiriyorlar." dedi.

Metin Cantepe de; "Her hafta toplanıyoruz. Her hafta başka köyde oynuyoruz. Bizim imkanımız Arap atları satın almaya yetmediği için yerli atlarla oynuyoruz. Gençlerimizde o kadar maddi imkan yok. Onun için de kıt kanaat imkanlarla bu sporu yapıyoruz. Bu bir sevdadır. Atın üstüne binip cirit oynadığımızda her şeyi unutuyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Atın üstünde içimiz kıpır kıpır oluyoruz. Safkan Arap atları olsa daha iyi olur." diye konuştu.