70 yaşındaki adam Koronavirüs'ü atlattı: Çok acı çektim!

"HASTALIK BENİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEDİ"

Hastalıkla mücadelesini AA muhabirine anlatan Kahya, çok zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Kahya, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandığını, göğüs hastalıkları bölümünde solunum desteği ve ilaç verildiğini, gerekli iğnelerin yapıldığını ifade etti.



Kovid-19'a yakalandığı anda aklına ölüm ve oğlunun geldiğini belirten Kahya, "Özel gereksinimli bir oğlum olduğu için acaba ne olur, kimler sahiplenir diye düşünüyordum. Beni normal odada tedavi ettiler, yoğun bakıma girmedim. Allah herkese yardım etsin." dedi.