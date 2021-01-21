85 yaş üstüne aşılama bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Koca, 85 yaş üzeri vatandaşların bugünden itibaren aşılanmaya başlayacağını bildirdi. Koca, "Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim. Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz" dedi.