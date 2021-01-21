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85 yaş üstüne aşılama bugün başlıyor

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 21.1.2021 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Koca, 85 yaş üzeri vatandaşların bugünden itibaren aşılanmaya başlayacağını bildirdi. Koca, "Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim. Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz" dedi.
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85 yaş üstüne aşılama bugün başlıyor
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