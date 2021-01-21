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Son dakika: 85 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

, Bilim Kurulunca hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda sağlık çalışanlarıyla başlattığı COVID-19 aşı uygulamasında şimdi de 85 yaş üzeri vatandaşları aşılıyor.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:49 Son Güncelleme: 21.1.2021 18:19 ABONE OL
Son dakika: 85 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

Aşılamalar, 90 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor.

Ankara Ayaş Aşı Uygulama Ekibi, Gençali Köyündeki yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'yi aşıladı. Daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran aşılandı.

Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanlığı, 85 yaş üstü vatandaşların evde aşılanma sürecinin başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bilim Kurulunca hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda sağlık çalışanlarıyla başlayan Covid-19 aşı uygulamasında şimdi de 85 yaş üzeri vatandaşların aşılandığı belirtilerek, "Aşılamalar 90 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor" denildi.

Açıklamada, Ankara Ayaş Aşı Uygulama Ekibince Gençali köyünde yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'yi evde aşıladığı, daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran'ın aşılandığı belirtildi. Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlandığı belirtildi.

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Son dakika: 85 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı
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