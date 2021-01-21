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Gül'den son dakika açıklaması: Siparişle tutuklama olmaz

Sosyal medya üzerinden bakanları etiketleyerek birilerinin gözaltına alınmasını, tutuklanmasını isteyenlerle ilgili açıklama yapan Abdülhamit Gül'den önemli ifadeler: Siparişle tutuklama olmaz. bir hukuk devleti. Kanunlar, kurallara göre hukuk işler

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 10:37 Son Güncelleme: 21.1.2021 10:42 ABONE OL
Adalet Bakanı Gül'den son dakika açıklaması: Siparişle tutuklama olmaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" dedi.

Ayrıca Bakan Gül reformlarla ilgili de açıklama yaparken "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Gül'den son dakika açıklaması: Siparişle tutuklama olmaz
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