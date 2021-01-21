Ağrı -28’i gördü

Kar yağışının sona ermesiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk havalar yeniden etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28 dereceyle Ağrı'da ölçüldü. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Kars'ta 23, Erzurum'da 19, Ardahan'da 15, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların sıfırın altında Erzincan'da 2, Iğdır'da 5, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı ve Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde bir çok araç soğuklar nedeniyle çalışmazken Kura Nehrinin tabakası da yeniden buz tuttu.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 61 ve Konaklı'da 46 santimetre ölçüldü. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede, vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor.