Ak Parti İl Başkanı Ünsal’dan kadın girişimcilere ziyaret

Kooperatifçilik ve kadın emeğinin önemine vurgu yapan Ak Parti İl Başkanı Seher Ünsal, "Kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım bu kurslardan böyle işlerin çıkması beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımız el emeği göz nuru ile deri üzerine mükemmel işler çıkarmış. İstanbul'da tekstil ve konfeksiyon üzerine iş yapan arkadaşımızla bugün burayı gezdik. Misafirlerimiz yapılan işleri beğendi. Burada üretilecek her şeyi özellikle İstanbul'da satılacak duruma getirmek için arkadaşlarımız emeğini esirgemiyor. Kadınlarımızın gözlerindeki umut ışığı bizleri çok mutlu ediyor. Buralardan elde edilecek gelirin şahsıma olan kısmı Kırşehir'de eğitim gören kız çocuklarına bağışlayacağım. Gençlere yatırım yapmak ve fikirlerine yol açıcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.