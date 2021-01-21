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Ak Parti İl Başkanı Ünsal’dan kadın girişimcilere ziyaret

Ak Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Ahi Evran Külliyesinde bulunan ve kurucusu olduğu Yeşil Beyaz Girişimci Kadın Üretimi İşletme ve Kalkınma Kooperatifi kurslarını ziyaret etti.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 21.1.2021 14:40 ABONE OL
Ak Parti İl Başkanı Ünsal’dan kadın girişimcilere ziyaret

Kooperatifçilik ve kadın emeğinin önemine vurgu yapan Ak Parti İl Başkanı Seher Ünsal, "Kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım bu kurslardan böyle işlerin çıkması beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımız el emeği göz nuru ile deri üzerine mükemmel işler çıkarmış. İstanbul'da tekstil ve konfeksiyon üzerine iş yapan arkadaşımızla bugün burayı gezdik. Misafirlerimiz yapılan işleri beğendi. Burada üretilecek her şeyi özellikle İstanbul'da satılacak duruma getirmek için arkadaşlarımız emeğini esirgemiyor. Kadınlarımızın gözlerindeki umut ışığı bizleri çok mutlu ediyor. Buralardan elde edilecek gelirin şahsıma olan kısmı Kırşehir'de eğitim gören kız çocuklarına bağışlayacağım. Gençlere yatırım yapmak ve fikirlerine yol açıcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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Ak Parti İl Başkanı Ünsal’dan kadın girişimcilere ziyaret
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