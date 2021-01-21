Akdağmadeni’ni birleştiren başkan

Akdağmadeni İlçesinin problemlerine hep birlikte çözüm üreteceklerini dile getiren Yalçın, istişareye de önem verdiğini söyledi.

Akdağmadeni Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydeden Yalçın, "Esnaflarımızı, vatandaşlarımızı dinlemeye, birlikte düşünmeye ve yanlarında olmaya devam ediyoruz. "Bütüncül Yaklaşım, Birlikte Yönetim" anlayışıyla, kış dönemini istişare ile geçirip yeni sezonun planını vatandaşımızın taleplerine göre şekillendireceğiz. Akdağmadeni Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında yer aldık, birlikte düşünüp, birlikte çözüm üreteceğiz." ifadelerine yer verdi.