Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Anamur Kaymakamı, Valilik Hukuk Müşavirliğine atandı

Kaymakamı, Valilik Hukuk Müşavirliğine atandı

Kaymakamı M. Nuri Başaran, Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine getirildi. Anamur Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı atandı.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 21.1.2021 11:33 ABONE OL
Anamur Kaymakamı, Valilik Hukuk Müşavirliğine atandı

Mersin'in Anamur İlçe Kaymakamlığı'nda görev değişimi oldu. Anamur'da yaklaşık 6 aydır görev yapan Kaymakam M. Nuri Başaran, Mersin Valiliği Hukuk Müşavirliğine getirilirken Anamur Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük atandı.

6 aydır Anamur'da Kaymakamlık yapan M. Nuri Başaran sivil toplum kuruluşları ve personeliyle bir araya gelerek vedalaştı. Anamur'da altı ay süreyle başarılı bir çalışma yapan Kaymakam Başaran kısa süre sonra Mersin'de Valilik Hukuk Müşavirliği görevine başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anamur Kaymakamı, Valilik Hukuk Müşavirliğine atandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA