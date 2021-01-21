Anamur Kaymakamı, Valilik Hukuk Müşavirliğine atandı

Mersin'in Anamur İlçe Kaymakamlığı'nda görev değişimi oldu. Anamur'da yaklaşık 6 aydır görev yapan Kaymakam M. Nuri Başaran, Mersin Valiliği Hukuk Müşavirliğine getirilirken Anamur Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük atandı.

6 aydır Anamur'da Kaymakamlık yapan M. Nuri Başaran sivil toplum kuruluşları ve personeliyle bir araya gelerek vedalaştı. Anamur'da altı ay süreyle başarılı bir çalışma yapan Kaymakam Başaran kısa süre sonra Mersin'de Valilik Hukuk Müşavirliği görevine başlayacak.