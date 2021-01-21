Aynı aileden 3 kişi bir hafta içinde koronavirüse yenik düştü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ve bir süre önce koronavirüse yakalanan 78 yaşındaki emekli öğretmen Kamil Açıcı, eşi Kâtibe Açıcı (79) ve ablası Emine Şişman (90) Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındılar. 13 Ocak'ta hayatını kaybeden Emine Şişman Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi'nde toprağa verildi. Emine Şişman'ın ölümünden bir gün sonra kardeşi Kamil Açıcı da, hayatını kaybetti. Kamil Açıcı'nın eşi Kâtibe Açıcı da dün yaşamını yitirdi. Kamil ve Katibe Açıcı da farklı günlerde Tonya Büyükmahalle'de yan yana toprağa verildi. Aynı aileden 3 kişinin, 7 gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçeyi hüzne boğdu.



Katibe Açıcı (Solda), Kamil Açıcı (Ortada) ve Emine Şişman (Sağda)

'UMUTLUYDUK AMA OLMADI'

Koronavirüs nedeniyle anne ve babasını kaydeden Şeref Açıcı, "Halamın ölümünün ardından bir gün sonra babamı ve altı gün sonra da annemi koronavirüs nedeniyle kaybettik. Babam ve halamın durumları iyiydi, atlatırlar diye düşünmüştük. Önemli bir kronik rahatsızlıkları yoktu. Ama annemin kronik rahatsızlıkları vardı. Annem 10 güne yakın yoğun bakımda kaldı, her an her şey olacak diye çekiniyorduk. Annem için hastaneden aradılar, durumu hakkında bilgi verdiler, her şeye hazırlıklı olun dediler. Umutluyduk, hastalığı atlatacaklar diye düşünüyorduk, ama olmadı. Süreç içerisinde onlar daha erken vefat etti." dedi.