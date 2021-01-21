Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları belli oldu mu? MSB ASAL ile 2021 bedelli askerlik sonuçları ve celp, sevk tarihleri açıklandı mı?

Ocak ayının ortalarına gelinirken bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2021 yılında vatani görevini yerine getirmek isteyen adaylar, geçtiğimiz Aralık ayının sonuna kadar başvurularını tamamlamıştı. Askerlik yükümlüleri şimdi ise bedelli askerlik yerleri sonuçları için beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayı içerisinde açıklanacağı belirtilmişti. Peki, 2021 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik kura sonuçları belli oldu mu ve nasıl öğrenilir? İşte, MSB ASAL ve E-Devlet ile bedelli askerlik sonucu ve Şubat celp dönemi sevk tarihleri sorgulama ekranı...