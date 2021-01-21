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yerleri ve kura sonuçları belli oldu mu? ile 2021 ve celp, sevk tarihleri açıklandı mı?

sonuçları 2021 için heyecan dorukta! Vatani görevini yerine getirmek isteyen yüz binlerce asker adayı, başvurularını geçtiğimiz Aralık ayında tamamladı. Adaylar şimdi ise ve 2021 Şubat celbi başvuru sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Öyle ki, bedelli askerlik kura sonuçları ile celp ve sevk tarihleri belli olacak. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2021 Şubat celp dönemi sevk tarihleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ve e-Devlet ile ve celp, sevk tarihleri sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 21.1.2021 08:51 Son Güncelleme: 21.1.2021 08:52 ABONE OL
Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları belli oldu mu? MSB ASAL ile 2021 bedelli askerlik sonuçları ve celp, sevk tarihleri açıklandı mı?

Ocak ayının ortalarına gelinirken bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2021 yılında vatani görevini yerine getirmek isteyen adaylar, geçtiğimiz Aralık ayının sonuna kadar başvurularını tamamlamıştı. Askerlik yükümlüleri şimdi ise bedelli askerlik yerleri sonuçları için beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayı içerisinde açıklanacağı belirtilmişti. Peki, 2021 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik kura sonuçları belli oldu mu ve nasıl öğrenilir? İşte, MSB ASAL ve E-Devlet ile bedelli askerlik sonucu ve Şubat celp dönemi sevk tarihleri sorgulama ekranı...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 yılı başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 SEVK TARİHLERİ TSK DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2021 ücreti henüz belli olmadı.

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapıldı.

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Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları belli oldu mu? MSB ASAL ile 2021 bedelli askerlik sonuçları ve celp, sevk tarihleri açıklandı mı?
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