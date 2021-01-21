Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Devletin bekçi kadrosunda çalışmak isteyen binlerce aday bekçilik sınav sonuçları araştırmasına başladı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sınavı sona ermesinin ardından ilgili kurum tarafından bekçilik sonuçlarının açıklanma tarihi duyuruldu. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 PA ile Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Detaylar şöyle;
Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.