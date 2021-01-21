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Biden başkan olduktan sonra ortaya çıktı! sitesindeki gizli mesaj!

'den son dakika haberleri... , 'nin yeni başkanı olarak görevine resmen başladı. Biden'ın ABD Başkanı olması ile beraber 'ın internet sitesi de yenilendi. Bu yenilemede, internet sitesinin HTML kodları arasında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu. Uluslararası haber ajansı Reuters tarafından servis edilen bu olay, sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yerini aldı.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 11:34 Son Güncelleme: 21.1.2021 11:44 ABONE OL
Biden başkan olduktan sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray sitesindeki gizli mesaj!

ABD'de göreve başlayan yeni başkan Joe Biden, güncellenen Beyaz Saray internet sitesi içerisinde yer alan yazılım kodları içerisine yazılımcılar için gizli bir mesaj bıraktı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu.

Beyaz Saray'ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, "Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var" mesajı verildi.

Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem.

BAŞVURU ABD VATANDAŞLARINA ÖZEL

Aynı habere göre, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan söz konusu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.

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Biden başkan olduktan sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray sitesindeki gizli mesaj!
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