22 Ocak BİM aktüel ürünler indirimleri bugün var mı? BİM aktüel ürünler günü değişti mi, bugün neden yok?

Bugün binlerce vatandaş BİM 22 Ocak aktüel ürünler arayışına çıktı. Her Cuma mağazalarındaki rafları hem uygun fiyatlı hem de kaliteli ürünlerle dolduran market zincirinde bu hafta bir değişikliğe gidildi. Market zinciri indirim günlerini değiştirdi. Resmi site üzerinden yayımlanan kataloğa göre; indirimlerin 20 Ocak tarihinde başladığı ifade edildi. Peki, BİM aktüel ürünler indirimleri bugün var mı? BİM aktüel ürünler günü değişti mi, 22 Ocak indirimi neden yok? İşte tüm detaylar…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMİ BUGÜN VAR MI, HANGİ GÜN?

BİM aktüel 22 Ocak kataloğu Türkiye'nin en çok tercih edilen market zinciri tarafından yayınlanmadı. Bu hafta indirimler Çarşamba günü itibarıyla mağazalardaki yerini alırken binlerce müşteri bu konudan habersiz indirim kataloğunu araştırmaya başladı…