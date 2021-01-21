22 Ocak BİM aktüel ürünler indirimleri bugün var mı? BİM aktüel ürünler günü değişti mi, bugün neden yok?

Bugün binlerce vatandaş BİM 22 Ocak aktüel ürünler arayışına çıktı. Her Cuma mağazalarındaki rafları hem uygun fiyatlı hem de kaliteli ürünlerle dolduran market zincirinde bu hafta bir değişikliğe gidildi. Market zinciri indirim günlerini değiştirdi. Resmi site üzerinden yayımlanan kataloğa göre; indirimlerin 20 Ocak tarihinde başladığı ifade edildi. Peki, BİM aktüel ürünler indirimleri bugün var mı? BİM aktüel ürünler günü değişti mi, 22 Ocak indirimi neden yok? İşte tüm detaylar…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMİ BUGÜN VAR MI, HANGİ GÜN?
BİM aktüel 22 Ocak kataloğu Türkiye'nin en çok tercih edilen market zinciri tarafından yayınlanmadı. Bu hafta indirimler Çarşamba günü itibarıyla mağazalardaki yerini alırken binlerce müşteri bu konudan habersiz indirim kataloğunu araştırmaya başladı…
BİM aktüel ürünleri bugün için yeni kataloğunu yayınlamadı. Bu hafta 20 Ocak Çarşamba aktüel ürünler indirimleri tüketiciyle buluşturdu.
20 OCAK BİM KATALOĞUNDA NELER VARDI?
Bu hafta BİM aktüel ürünlerde Geniş açılı uzaktan kumandaya sahip, USB girişli, 178 derecelik görüş açısı ile dikkat çeken, 2×6 watt ses gücünde, 2 yıl garantili Dijitsu 32″ Uydu Alıcılı Ready TV 1199 TL. Kolay ayrılabilir ve temizlenebilir parçalardan oluşan, tüm narenciye türleri için uygun sıkma konisine sahip, 2 yıl garantili Kiwi Narenciye Sıkacağı 79,90 TL. Ayarlanabilir ayaklı olan, mekanik ısı kontrol üniteli, şeffaf çekmeceli ve 2 yıl garantili Dijitsu Derin Dondurucu 1399 TL.
Kredi kartı vasıtasıyla 12 taksitte sahip olabileceğiniz 2 yıl garantili Dijitsu DBD200 Buzdolabı 1599 TL. Telefon, anahtarlık, para, maske, kulaklık gibi günlük aksesuarların sterilizasyonu için uygun olarak tasarlanmış, 2 yıl garantili Polosmart Sterilo Sterilizasyon Kutusu 139 TL. Doğal dezenfeksiyon imkanı sunan, ev içi kullanım için tasarlanmış, gıda ve mutfak temizliğinde de kullanabileceğini, 6 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanabilen Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi 199 TL. Otomatik ısı dengeleme sistemli, devrilmeye karşı emniyet sistemi ile dikkat çeken, kablo sarma bölümlü ve 2 yıl garantili Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL. Paslanmaz çelik bıçakları ile ön plana çıkan, çift kademeli hız sistemine sahip, turbo fonksiyonlu, 2 yıl garantili Arnica Blender Seti 189 TL.
Alüminyum kaset filtreli, bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresine sahip, 3 kademeli emiş gücü sunan, 2 yıl garantili, ücretsiz kurulum imkanı ile sahip olabileceğiniz Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz 479 TL. Bimde bu hafta geçerli olacak 20 Ocak Bim aktüel kataloğunun ilk sayfasında minikleri sevindirecek ürünler de bulunuyor. Barbie Güzellik Masası ve Aksesuarları 79,90 TL. Oyuncak Dondurma Arabası 29,90 TL. Salıncaklı-Yürüteçli Bebek 19,90 TL. 128 parçadan oluşan Mini Maket Seti 49,90 TL. Hanoi Kuleler 9,95 TL. Eğitici Bilmeceler 12,90 TL. Okula Hazırım Faaliyet Kitapları 5,95 TL. Canlanan Bilim Kitapları 3,50 TL.
Desenli Seramik Saksı 12,90 TL. Büyük Sukulent çeşitleri 8,95 TL. Fanusta Dekoratif Çiçek 9,95 TL. Hemen hemen her Bim aktüel ürünler kataloğunda olduğu gibi 20 Ocak 2021 Bim kataloğunda da züccaciye ürünlerine yer verilmiş durumda. Chef's Granit Efektli Krep Tavası 29,90 TL. Borcam Kare Tepsi 22,90 TL. Kapaklı Hamur Leğeni 12,90 TL. Paşabahçe Desenli Saklama Kabı 3,50 TL. Farklı renklerde Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL. Birinci sınıf suntalamdan üretilmiş, plastik pabuçlu metal katlanır ayakları ile dikkat çekenve 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Katlanır Yer Sofrası 44,90 TL.
BİM hafta içi 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunuyor. BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.