Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'den kuvvetli ve uyarısı

Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından ve tehlikesine karşı 'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, , , ile için kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 10:55 Son Güncelleme: 21.1.2021 10:57 ABONE OL
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 40 kilometre kuvvetinde esecek.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 9, Muş ve Bitlis'te 5, Van'da 4 derece olması bekleniyor.

Mevcut kar katmanının üzerine kuvvetli yağışların gelmesiyle eğimi dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA