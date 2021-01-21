Budanan ağaçlar evleri ısıtacak

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ilçedeki dar gelirli ailelere her zaman yardımda bulunan Başiskele Belediyesi, kış aylarında da yardıma muhtaç vatandaşlarına destek olmaya devam ederek örnek işler yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yıl boyunca ağaçların yere sarkan, kuruyan, devrilme tehlikesi olan ve yol kenarlarında trafiği olumsuz etkileyen ağaç dallarının budanmasıyla oluşan odunlar belediyenin depolarında muhafaza edilirken, kış ayları boyunca vatandaşlara yakacak yardımı olarak dağıtılıyor. Belediye ekiplerince küçük parçalara ayrılan odunlar çuvallanarak, kışın evlerini soba ile ısıtan ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor. Başiskele'de kış aylarında soğuk bir evin dahi kalmaması için halka gönülden hizmet veren Başiskele Belediyesi, soğuk havalar sona erene kadar yakacak yardımına devam edecek.