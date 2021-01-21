Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Budanan ağaçlar evleri ısıtacak

Budanan ağaçlar evleri ısıtacak

Belediyesi, her kış olduğu gibi bu kış aylarında da ilçe genelinde ağaçların budanmalarından elde edilen odunları dar gelirli, yardıma muhtaç ailelere yakacak olarak dağıtıyor.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 21.1.2021 12:06 ABONE OL
Budanan ağaçlar evleri ısıtacak

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ilçedeki dar gelirli ailelere her zaman yardımda bulunan Başiskele Belediyesi, kış aylarında da yardıma muhtaç vatandaşlarına destek olmaya devam ederek örnek işler yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yıl boyunca ağaçların yere sarkan, kuruyan, devrilme tehlikesi olan ve yol kenarlarında trafiği olumsuz etkileyen ağaç dallarının budanmasıyla oluşan odunlar belediyenin depolarında muhafaza edilirken, kış ayları boyunca vatandaşlara yakacak yardımı olarak dağıtılıyor. Belediye ekiplerince küçük parçalara ayrılan odunlar çuvallanarak, kışın evlerini soba ile ısıtan ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor. Başiskele'de kış aylarında soğuk bir evin dahi kalmaması için halka gönülden hizmet veren Başiskele Belediyesi, soğuk havalar sona erene kadar yakacak yardımına devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Budanan ağaçlar evleri ısıtacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA