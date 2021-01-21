Bursa’da koronavirüs vaka sayılarında çarpıcı rakamlar... Aşıdan sonra son durum

Kovid-19'un Türkiye'de etkili olduğu Nisan ayında ilk dalgalanmada vaka sayı ortalaması 3 Bin civarında olan Bursa'da Ekim ayındaki ikinci dalgalanmada korkutan bir artış gerçekleşmişti. 4 Bin 800'ün üzerine çıkan vaka sayıları ile en çok vakaya sahip ilk 5 kent içinden çıkamayan Bursa'da, kamusal alanda alınan tedbirler ve genel pandemi kurallarına uyulması sonuç verdi. Kentte günlük vaka sayısı 250'nin altına düştü.

AŞI VATANDAŞA MORAL VERDİ

Çin'den getirtilen CoronaVac aşının tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da ilk olarak Sağlık Çalışanlarına uygulanması Bursalılara moral oldu. Yine de tedbirleri elden bırakmayan Bursa'da düşen günlük vaka sayıları hastanelerdeki yoğunluğu azalttı. Bakanlığın, izin kısıtlamasını kaldırmasıyla birlikte daha da morallenen sağlık çalışanları, dönüşümlü olarak aileleri ile kucaklaşma imkanı buldu.

45 BİN SAĞLIKÇIDAN 35 BİNİ AŞI OLDU

Bursa genelinde büyük bir özveri ile çalışan toplam 45 Bin Sağlık Çalışanının 35 Bin'i Kovid-19 aşısı oldu. Kalan 10 Bin çalışandan bazıları bir yada iki kez hastalığı atlattığı için, bazıları ise çalışma saatleri nedeniyle aşı olamadı. Bursa'da sağlık çalışanlarındaki aşı oranı Yüzde 85'in üzerinde gerçekleşti.

90 YAŞ ÜSTÜ EVDE AŞILANIYOR

Sağlık çalışanlarının ardından Bakanlığın ön gördüğü şekilde riskli grupta bulunan 90 yaş ve üstü vatandaşlar ile bakıma muhtaç ve huzurevi ile bakım evlerinde kalan yaşlıların aşı çalışmaları ise sürüyor. Bursa'da bulunan 8 Bin 90 yaş üstü vatandaş, filyasyon ekipleri tarafından evlerinde aşılanıyor. 90 yaş üstü aşı çalışmalarının bu hafta sonu tamamlanması bekleniyor.

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