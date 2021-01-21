Buzlu yolda düşerken kızını koruyan kahraman baba konuştu

KAHRAMAN BABA KONUŞTU

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kahraman baba Enes Alkani, "Benim burada ofisim var. Her sabah buraya aracımı getiriyorum. Akşam da aracımı almak için gişeye geldim. Buz tutmuş görmedim. Sonra bir baktım kayarak düştüm. O sırada kızım da kucağımdaydı. Yara almasın diye çok uğraştım. O acı çekmesin zaten ben çekeyim. Onun için böyle oldu" dedi.