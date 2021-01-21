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Buzlu yolda düşerken kızını koruyan kahraman baba konuştu

'da yoğun kar yağışının ardından buz tutan yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir baba buzlu yolda kayıp düşerken kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştı. Baba , "O acı çekmesin zaten ben çekeyim" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:21 Son Güncelleme: 21.1.2021 17:21 ABONE OL
Buzlu yolda düşerken kızını koruyan kahraman baba konuştu

Bursa'da üç gün süren yoğun kar yağışı ardında soğuk ve buzlu bir hava bıraktı. Birçok vatandaş ise buzlu yollarda yürümekte zorluk çekerken, bazıları düşerek yaralandı.

KAYIP DÜŞMESİNE RAĞMEN ÇOCUĞUNU KORUDU

Dün merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'ndeki bir otoparkın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir babanın o anları kayıt altına alındı. Aracını otoparka park ettikten sonra gişeye para ödemeye giden baba, buz tutan yolda kayarak dengesini kaybedip, yere düştü. O sırada kucağında bulunan çocuğunu ise koruma altına alan babanın çabaları, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAHRAMAN BABA KONUŞTU

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kahraman baba Enes Alkani, "Benim burada ofisim var. Her sabah buraya aracımı getiriyorum. Akşam da aracımı almak için gişeye geldim. Buz tutmuş görmedim. Sonra bir baktım kayarak düştüm. O sırada kızım da kucağımdaydı. Yara almasın diye çok uğraştım. O acı çekmesin zaten ben çekeyim. Onun için böyle oldu" dedi.

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Buzlu yolda düşerken kızını koruyan kahraman baba konuştu
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