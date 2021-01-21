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'ın ilçesine çığ düştü

'ın ilçesinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:53 ABONE OL
Van'ın Çatak ilçesine çığ düştü

Van'ın Çatak ilçesinin Korulu Mahallesi'nde meydana gelen çığdan dolayı can ve mal kaybı yaşanmadı. 1 mahalle ve 6 mezranın ulaşımını sağlayan yolun çığdan dolayı kapandığını söyleyen Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Kış aylarında yağan kar kimine göre eğlence kimine göre de maalesef eziyet oluyor" dedi.

KAPANAN YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Özellikle kış mevsiminde sıklıkla çığların meydana geldiğini söyleyen Şeylan, "İş makinelerimiz yolları açmada yeterli olamıyor. Yol açma çalışmalarında genellikle hasta vatandaşlarımızın olduğu bölgelere öncelik veriyoruz. Çatak Belediyemiz ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, çığ tehlikesi nedeniyle Korulu Mahallemize düşen çığı temizleme çalışmalarına başlayamadı. Bir aksilik olmazsa bugün veya yarın ulaşımı geçici olarak sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

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Van'ın Çatak ilçesine çığ düştü
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