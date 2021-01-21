Çayıralan’ın hayırsever yüzü

MHP Çayıralan İlçe Başkanlığı'nın sosyal sorumluluk faaliyetleri devam ediyor.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında emeğini esirgemeyen ve titiz bir çalışma yürüten MHP Kadın Kolları Başkanı Nuray Çetin, Almanya Stuttgart Yozgatlılar Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Şerife Ergin tarafından gönderilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

KAR KIŞ DİNLEMİYOR

Daha önce de ilçe başkanı Sezai Yaşar ile koordineli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine çok sayıda yarım ulaştıran Çetin, bu kez de gurbetten gelen yardımları kar-kış-soğuk dinlemeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Bugün yine yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizden yardımlarını esirgemeyen Almanya Stuttgart Yozgatlılar Federasyon Kadın Kolları Başkanı Sayın Şerife Ergin başkanıma MHP Çayıralan ilçe teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum. MHP İlçe Başkanlığı ve Çayıralan İlçe Başkanlığı ve İlçe Kadın Kolları olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı her zaman ulaştırmaya devam edeceğiz. Maddi desteğini bizlerden esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza şahsım ve ilçe teşkilatım adına çok teşekkür ederim." dedi.