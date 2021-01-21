Çok sevdiği eşi için iki dağ arasına teleferik kurdu

Kestel ilçesine bağlı olan ve Uludağ eteklerinde bulunan kırsal mahallede yaşayan Atmaca çiftinin birbirine olan sevgisi görenleri imrendiriyor. 6 çocuk sahibi ve 41 yıllık evli olan çift yaz kış yaşadıkları Uludağ eteklerinde zorlu şartlara da birlikte göğüs geriyor. Dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorlanan eşi Pembe Atmaca'nın bahçeye inebilmesi için bir çare arayan Refik Atmaca, çok sevdiği eşinin düşüp yaralanmaması için iki dağ arasına yaklaşık 70 metre uzunluğunda bir teleferik inşa etti. Bahçeye çıkıp hava almak isteyen Pembe atmaca bu teleferiğe binerek rahatça bahçeye inebiliyor.

"AŞKIN YAŞI YOK"

Aşkın yaşının olmadığını belirten Refik Atmaca, "41 yıllık evliyiz. Biz bu bahçeyi tavuk bakmak için aldık. Çünkü eşim çok hevesliydi. Dizlerinden rahatsız olduğu için aşağıya inemiyor. Düz yolda bile 10 metre yürüyebiliyor. Baktım hevesi kırılınca aklıma böyle bir şey geldi. Elektrik yoktu, jeneratör aldım. Böyle bir araba düşündüm. Yaptım, çok da güzel oldu. Fren sistemi de iyi oldu. Millet binmeye korkuyor, ama ben 1 ton yük yükledim. Deneme amaçlı eşimi bindirdiğim için çekti. Sıkıntı yaşamadık. Şimdi eşim de artık bahçeye inip hayvanlarla ilgilenebiliyor. Onun için yaptım. Çok mutluyum'' dedi.

Mutluluğunu gizleyemeyen Pembe Atmaca ise, "Bahçeyi aldık. Ama rahatsız olduğum için inemiyordum. Teleferiği sırf benim için yaptı. Allah razı olsun. Onu çok seviyorum. Beni bu güzelliklerden mahrum bırakmadı'' dedi.