Elazığ depreminden sağ çıkmışlardı. Yüsra ve annesine devlet sahip çıktı!

"HAYKIRIŞLARINI UNUTAMIYORUM"

Anne Yıldız, AA muhabirine, bir yıl önce meydana gelen depremde, eşini ve oğlunu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi. Enkaz altında yaşadıkları o anların gözünün önünden hiç gitmediğini, oğlunun yanı başında haykırışlarını hiç unutamadığını ifade eden Yıldız, yaşadıkları korku dolu sürece ilişkin şunları kaydetti: "Eşim vefat etmiş, oğlum konuşuyor, kızım nefes alıyordu. Annemin ve komşuların sesi geliyordu. Oğlum çok mücadele etti. 'Anne nefes alamıyorum.' diyordu. 'Oğlum az kaldı, bize yetişiyorlar.' dedim. Ona ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Bir daha da sesi gelmedi. O anları hiç unutamıyorum."

YÜSRA 7, ANNESİ 14 OPERASYON GEÇİRDİ

Yıldız, depremden 24 saat sonra kızı Yüsra'nın, 28,5 saat sonra ise kendisinin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını dile getirerek, ayak ve bacaklarında ezilmeler olduğunu aktardı.

Kızının bugüne kadar 7, kendisinin de 14 operasyon geçirdiğini anlatan Yıldız, "Allah razı olsun bütün yardım edenlerden, ekiplerden. Canlarını hiçe saydılar, bize yardım

ettiler. Bizleri enkazın altından çıkardılar. Allah devletimizden de bin kere razı olsun. Hastanede yardım eden bütün doktorlardan, hemşirelerden de Allah razı olsun." dedi. "Enkaz altında eşimle oğlum vefat etti. Kızım için acılarıma dayanıyor, sabrediyorum."diyen Yıldız, güçlü olmak zorunda olduğunu kaydetti.

YAŞADIĞIMIZ FELAKETİN FARKINDA.

Yıldız, tek tesellisinin kızı olduğunu, yaşadıkları felaketten onunda kızının da çok etkilendiğini aktararak, "Kızım hep babasını ve kardeşini soruyor. Günde belki 20 defa babasını soruyor. 'Babam nerede, ben babamı özledim, ben babama gideceğim.' diyor. Sonra ağabeyini soruyor. Psikolojisi çok bozuldu, eski neşesi gitti. Eski Yüsra gitti başka bir Yüsra geldi sanki. Yaşadığımız felaketin farkında. O anı, her şeyi hatırlıyor. Babasını anlatıyor." diye konuştu.

'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'

Yıldız, depremin üzerinden bir yıl geçtiğini, devletin maddi ve manevi her konuda kendilerine yardım eli uzatmaya devam ettiğini belirtti. Deprem ve sonrasında yaşadıkları tüm zorlukları, karşılarına çıkan tüm engelleri devletin ve hayırseverlerin yardımıyla aşabildiklerini dile getiren Yıldız, "Allah devletimizden razı olsun, bize sıcak bir yuva verdi. Bu sıcak yuvamızda kızımla birbirimize tutunarak, yaşamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.