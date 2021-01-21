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Elektrik akımına kapıldı kurtarılamadı

İlçesinde kurulu bulunan bir fabrikada bakım onarım işçisi olarak çalışan Mehmet Emin Öztünç, çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:16 ABONE OL
Elektrik akımına kapıldı kurtarılamadı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kartepe İlçesi Akmeşe sapağı mevkiinde kurulu bulunan bir fabrikada bakım onarım işçisi olarak çalışan Mehmet Emin Öztunç, fabrikada arıza gidermek için kullandığı merdivenin yerini değiştirdiği esnada elektrik akımına kapıldı. Öztunç'un elektrik akımına kapıldığını gören mesai arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan ve fabrikada kalbi duran Öztunç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öztunç yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Elektrik akımına kapıldı kurtarılamadı
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