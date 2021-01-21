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Elektrik ve GSM çalışanlarının karda zorlu mesaisi

’de elektrik ve GSM şirketi çalışanları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerdeki arızaları gidermek için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, zaman zaman donma tehlikesiyle de karşı karşıya kalabiliyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 21.1.2021 11:09 ABONE OL
Elektrik ve GSM çalışanlarının karda zorlu mesaisi

Tunceli'deki yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde elektrik ve GSM hatlarında arızalar meydana getirdi. Arızaları gidermek için elektrik ve GSM şirketi çalışanları yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığı, tipi ve fırtınaya rağmen özverili şekilde çalışma yürütüyor.

Ekipler, zaman zaman donma tehlikesi de geçirebiliyor. En son Pülümür İlçesi Dağyolu bölgesindeki arızaya müdahale eden ekipte yer alan 2 kişi donma tehlikesi geçirdi. Çalışanlar, Pülümür Sağlık Ocağı'nda yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

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Elektrik ve GSM çalışanlarının karda zorlu mesaisi
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