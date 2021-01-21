Engelliler için yeni merkez yapıldı

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalar ve projeler yapan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçeyi ilklerle buluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkanlığı görevine başlar başlamaz vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda zaman kaybetmeden çalışmalara başlayan Başkan Mesut Üner bir büyük projeyi daha hayata geçirerek hem ilçede hem de belediyecilikte örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Engelli çocuklar, gençler ve vatandaşlar ile ailelerinin kendisinden istediği kapsamlı rehabilitasyon merkezi çalışmalarına hemen başlayan ve her aşamasını ilk günden itibaren titizlikle takip eden Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca'yı kapsamlı bir rehabilitasyon merkezine kavuşturdu. Yapımını tamamlanan Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak ruhsat aldı.



SÖZ VERDİK VE TUTTUK



Engelli bireylerin tamamen ücretsiz olarak eğitim alabileceği Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Mesut Üner, " İlçemizde birlik ve beraberlik içinde engelsiz bir yaşamı sevgiyle sürdürmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz, çünkü hayatı paylaşmak için hiçbir engel olmadığını düşünüyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri bizlerden kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi istemişti. Yapacağız diye söz vermiştik, verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık engelli ailelerimiz çocuklarının eğitim alması için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklar.



Milli Eğitim Bakanlığımızdan onaylanarak ruhsat alan merkezimizde kardeşlerimiz; özel öğretim güçlüğü programı, bedensel engelli bireyler programı, zihinsel engelli bireyler eğitim programı ve yaygın gelişimsel bozukluklar eğitim programı olmak üzere 4 programda eğitim alabilecekler. Engelli kardeşlerimize destek olabilmenin, hayata tutunmalarına vesile olabilmenin anlamı ve değeri bizler için çok büyük. Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'miz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Engelli kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



AİLELERİN İHTİYACINA GÖRE ÇÖZÜM ÜRETİLDİ



Başkan Mesut Üner tarafından sadece ilçede değil bölgede de bir ilk gerçekleştirilerek belediyeye ait bir rehabilitasyon merkezi açılırken, engelli bireylere dair çalışmalar Çatalca'da bununla sınırlı kalmayarak birçok alanda devam ediyor. Yine özellikle engelli ailelerinin yoğun olarak talep ettiği eğitimler Belediye Başkanı Mesut Üner tarafından hayata geçirilerek vatandaşlara sunuluyor.



ENGELLER AŞILIYOR



Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ailelerin spor eğitimi ve dil, konuşma eğitimi talebine de duyarsız kalmayarak hemen eğitim çalışmaları başlattı. Özel eğitime muhtaç engelli bireylere özel spor eğitimi ve dil-konuşma becerileri eğitimi de alanında uzman liyakat sahibi olan özenle seçilmiş belediyenin kadrolu eğitmenleri tarafından verilirken Çatalca'da engelli ailelerinin önemli bir ihtiyacı daha karşılanmış oluyor.