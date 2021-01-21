Eşi tarafından bıçaklanmıştı. O cani hakkında flaş gelişme!

"DÜN OTOGARDA SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YAKALANDI"

Evliliklerinin sorunlu hale geldiğini ve aldatıldığını aktaran Havva Ç. mağdur olduğunu söyledi. Eşinin evdeki eşyaları da sattığını ifade eden genç kadın, "Mağdur edildikten sonra annemin yanına taşındım. 3 yıla yakındır annemin yanında yaşıyorum. Bu süreçten sonra da boşanma kararı almamın ardından sürekli tehdit edildim. Her gün ölüm korkusuyla yaşadım. Karakola gittim, uzaklaştırma verildi. Bunun üzerine 3 gün hapis cezası verildi. 3 gün yattıktan sonra yine aynı korkular devam etti. Ben onun için işimden de oldum. Kendisi sabah işe gideceğim zaman karşıma çıktı. Ağzımı kapattı, beni götürmek istedi. Ben direndikten sonra bıçağını çıkarttı. Bana bıçağı saplamaya çalıştı. O itekleyince ben de kendimi korumaya çalıştım. Ellerimle tuttum, ellerim kesildi ama tabi ki bıçağı karnıma geldi. Sonra arka taraftaki siteden bir beyefendi çıktı. Onun bağırmasıyla o korkup kaçtı. Bana giderken de 'Bittin sen' dedi. Ben de o can havliyle çalıştığım yere gittim. Daha sonra ambulans, polis hepsi geldi ve hastaneye götürdüler. İç kanama oldu, 4 gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldum. Kaçtığı için yine bu korkuyla yaşadım. Sonra İçişleri Bakanlığı'na ulaştım. Sağ olsun onlar da bana 2 gün sonra dönüş yaptılar. Bana özel koruma verildiğini söylediler. Koruma geldikten sonra bir nebze de olsun rahatladım. Bu olayın üzerine de polisler, asayiş, özel ekipler sürekli araştırma içerisindeydi. En son dün otogarda sevgilisiyle birlikte giderken yakalandılar. Sonra cezasını çekmesi için cezaevine gönderdiler. Tutuklandı ve içim bir nebze de olsun tutuklandığı için rahatladı" dedi.





"CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Cezasını çekmesini istediğini aktaran Havva Ç., "Yaptıkları yanına kar kalmasın. Sonuçta ben orada ölebilirdim. Gerçekten kendimi korumasaydım ölecektim. Belki sesimi duyan olursa cezasını çekmesini istiyorum. Ne zamana kadar ben bu korkuyla yaşayacağım. Belki salacaklar, ondan sonra hayatıma böyle devam edemeyeceğim. Sürekli hep korkuyla yaşayacağım. Bunun için gereğinin yapılmasını istiyorum. Hiçbir kadın ölmesin. Bunlardan birisi de ben olabilirdim" diye konuştu.