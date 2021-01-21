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Eşinin öldüğünü duyunca kalp krizinden öldü

’da taksi şoförlüğü yapan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedince, olayı duyan eşi ’da kalp krizi geçirip öldü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 21.1.2021 16:27 ABONE OL
Eşinin öldüğünü duyunca kalp krizinden öldü

Bağlar ilçesi Mezarlık Caddesi üzerinde ticari taksi şoförü Şemsettin Ayna ve yanında bulunan akrabası ile aracın içerisinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen B.A, yanındaki tabanca ile Ayna'ya ateş etti. B.A, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, taksi şoförü Şemsettin Ayna aracıyla kısa bir mesafe gittikten sonra duvara çarpıp apartman bahçesine düştü. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan çevredekiler, durumu polise ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Şemsettin Ayna, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ayna, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Eşinin ölüm haberini alan Hatun Ayna, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hatun Ayna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın husumetten kaynakladığı iddia edilirken, kaçan saldırganın yakalanması için polis geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

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Eşinin öldüğünü duyunca kalp krizinden öldü
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