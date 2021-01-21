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Firari suç makinası yakalandı

’da uyuşturucu kaçakçısı firari Emre G.’nin saklandığı eve polis ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 21.1.2021 10:11 ABONE OL
Firari suç makinası yakalandı

Ankara'da uyuşturucu kaçakçısı firari Emre G.'nin saklandığı eve polis ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan Emre G.'nin General Zeki Doğan Mahallesinde bir evde olduğunu tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, uyuşturucu tacirinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda ise 2 silah ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

SUÇ MAKİNASI

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hakkında, yaralama, ruhsatsız silah satın alma veya taşıma, yağma, tehdit-hakaret, yankesicilik, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, açıktan hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 31 ayrı sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Firari suç makinası yakalandı
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