Firari suç makinesi böyle yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptıkları baskında çeşitli suçlardan 34 kaydı olan firari zanlıyı çok sayıda uyuşturucu ve 2 adet silah ile birlikte yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda çok sayıda suçtan firari şüpheli olarak kaydı bulunan ve Kırıkkale İlamat ve İnfaz Bürosunca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranması bulunan Emre G.'nin General Zeki Doğan Mahallesi 489. Sokak'ta bir evde oturduğunu tespit etti.