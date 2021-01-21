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Genç kadın vapurdan atlayarak intihar etti! Böyle görüntülendi

'de iki hafta önce genç bir kadın vapurdan atlayarak intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan incelemede cesedin (26)'a ait olduğu belirlendi. Ardından Çınar'ın cenazesi 'na gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 09:27 Son Güncelleme: 21.1.2021 09:34 ABONE OL
Genç kadın vapurdan atlayarak intihar etti! Böyle görüntülendi

Kadıköy'de, iki hafta önce sabah saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Eminönü - Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapuruna binen genç kadın, Kadıköy'e dönüş yolunda vapurdan denize atladı. Kadıköy rıhtımında bulunan vatandaşların denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Açıkta bulunan cesedin alınması için bölgeye deniz polisi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi genç kadının cansız bedenini kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Sema Çınar (26)'a ait olduğu belirlendi. Ardından Çınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis ekipleri yapılan incelemede Çınar'ın sabah saatlerinde Eminönü-Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapurundan atladığını belirledi. Öte yandan, Çınar'ın vapurdan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vapurda bulunan genç kadının üstünü çıkardıktan sonra vapurun korkuluklarına çıkarak aşağı atladığı görülüyor.

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Genç kadın vapurdan atlayarak intihar etti! Böyle görüntülendi
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