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Son dakika: Gümrükte inanılmaz olay! Kuzuları ’ye geçirmek için otomobil farına koydular

Şanlıurfa’nın ilçesinde bulunan gümrük kapısında bugün inanılması güç bir olay yaşandı. Suriye’den ’ye geçmeye çalışan bir otomobilin far kısmında ağzı ve ayakları bantlanmış iki kuzu ele geçirildi. Yapılan incelemede aracın bagaj kısmında da 2 kuzunun olduğu belirlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 15:51 Son Güncelleme: 21.1.2021 16:19 ABONE OL
Son dakika: Gümrükte inanılmaz olay! Kuzuları Türkiye’ye geçirmek için otomobil farına koydular

Edinilen bilgiye göre olay, bugün Türkiye ile Suriye arasında geçişin sağlandığı Akçakale Gümrük Kapısında yaşandı. Suriye'nin Telabyad kentinden Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen bir otomobilde arama yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, benzerine az rastlanan bir olayla karşılaştı.

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KUZULARI ÇIKARTMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCADILAR

Aracın far kısmını inceleyen ekipler, ağzı ve ayakları bantlanmış 2 adet kuzunun far bölgesine sıkıştırıldığını belirledi. Farları söken ekipler, kuzuları konuldukları yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı.

Kuzuların zarar görmemesi için uzun süre uğraşan ekipler, sonunda çıkartmayı başardı. Aracın bagaj kısmında da inceleme yapan ekipler, 2 kuzu daha olduğunu belirledi.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Baygın halde çıkartılan kuzular, su ve yem verildikten sonra Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Gümrükte inanılmaz olay! Kuzuları Türkiye’ye geçirmek için otomobil farına koydular
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