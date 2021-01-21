Halk eli ile Çekerek markası

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan ile birlikte Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada "Bakır İşlemeciliği", "Amigurumi Bebek", "Lavanta Kesesi" ve "Taş Boyama" gibi verilen kurslarda üretilen ürünleri inceleyen Çakır; "Çekerekli hanım kardeşlerimiz, maharetli beylerimiz el becerilerini arttırma ve aile bütçelerine katkı sunma imkanı buluyor. Amacımız bu değerlerle turizm kenti olarak hedeflediğimiz ilçemizi, gelecek turistlere tanıtıp, Çekerek markasını ülke geneline yaymak istiyoruz" dedi.

İlçedeki bütün kadınların ve maharetli erkeklerin Halk Eğitim kurslarından istifade etmelerini arzuladıklarını ifade eden Çakır, ilçede üretimi yapılabilecek ürünlerle ilgili çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çakır, ilçe halkına da seslenerek şunları söyledi:

"Özellikle eşine, ailesine, çocuklarına emek verirken beraberinde üreten ve çevresine örnek olan kardeşlerimi kutluyorum. Bu tür dayanışmalarla çok daha fazla güzelliklerin ortaya çıkacağına inanıyorum."