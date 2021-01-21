Halkoyunları eğitimi de online oldu

Kartepe Belediyesi'nin Marmara Bölgesi'nde birinci olan halk oyunları ekibi Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarına çevrimiçi olarak devam ediyor. Halk Oyunları öğretmeni Nebi Keskin ekipte yer alan öğrencileriyle görüntülü olarak günlük çalışmalarına devam ediyor.

COVİD-19 SONRASI

Öğrencilere online eğitimlerde Artvin, İzmir ve Anadolu dansları olmak üzere 3 dalda eğitim veriliyor. 15'lik gruplar halinde 200 öğrenciye halk oyunları eğitimi verilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Covid-19 pandemi sonrası için etkinliklerini planlıyor.