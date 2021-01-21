Hasta almaya giderken kara saplandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 1 haftadan buya etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda yerleşim yerinin de yolu da kapandı. Bahçesaray ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre mesafede bulunan Altıntaş Mahallesi'nde hasta almaya giden Snowtrack paletli ambulans, tipi ve fırtınadan dolayı görüş mesafesinin sıfırın altına düşmesiyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Kara saplanan paletli ambulans çıkamayınca, yardım istendi. Ambulansın saplandığı yerin uçurum olmasından dolayı durumu riske atmamak için bölgeye iş makinesi gönderildi.

Kısa sürede bölgeye giden iş makinesi, kara saplanan ambulans vatandaşların da yardımı ile kurtarıldı.