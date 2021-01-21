Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlar uygulamayı görünce iki otomobili terk edip kaçtı

Hırsızlar uygulamayı görünce iki otomobili terk edip kaçtı

'nda tüm giriş çıkışları kapatılarak asayiş denetimi yapıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere yönelik kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde arama kaydı bulunan birçok kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetleme noktasını gören iki hırsız otomobilleri terk ederek kaçtılar.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:15 ABONE OL
Hırsızlar uygulamayı görünce iki otomobili terk edip kaçtı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Okmeydanı'nın birçok bölgesinde arama noktaları oluşturuldu. Özel Harekat ve motorize polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik arandı. Kişilere yönelik yapılan denetimlerde ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimler sırasında, arama kaydı bulunan birçok kişi yakalanarak gözaltına alınırken uygulama noktasına yakın bir yerde polislerin uygulama yaptığını gören iki hırsız otomobilleri terk ederek kaçtılar. Terk edilen araçlar polisler tarafından kontrol altına alınırken kaçan şahısların yakalanması için kaçış güzergahlarında inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlar uygulamayı görünce iki otomobili terk edip kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA