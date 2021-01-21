Hırsızlar uygulamayı görünce iki otomobili terk edip kaçtı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Okmeydanı'nın birçok bölgesinde arama noktaları oluşturuldu. Özel Harekat ve motorize polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik arandı. Kişilere yönelik yapılan denetimlerde ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.



Denetimler sırasında, arama kaydı bulunan birçok kişi yakalanarak gözaltına alınırken uygulama noktasına yakın bir yerde polislerin uygulama yaptığını gören iki hırsız otomobilleri terk ederek kaçtılar. Terk edilen araçlar polisler tarafından kontrol altına alınırken kaçan şahısların yakalanması için kaçış güzergahlarında inceleme başlatıldı.