INTERPOL tarafından aranıyordu, Konya’da bulundu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir otoparkta, plakasız lüks bir otomobil olduğunu tespit etti. Aracın sorgusunu yapan polis, 2012 model olan otomobilin 2016 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ve Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı olarak arandığını belirledi.

Piyasa değeri 1 milyon TL olan lüks otomobil ile ilgili Mustafa E. gözaltına alındı. Otomobili kendisine bir arkadaşının getirdiğini ileri süren Mustafa E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Lüks otomobil ise otoparka çektirildi.

INTERPOL İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Konuyla ilgili Interpol'e bilgi veren Konya polisi, otomobilin Almanya merkezli banka tarafından bir şirkete kiralandığını, şirketin de başka bir kişiye aracı kiraladığı, aracın bu kişideyken yabancı uyruklu başka bir kişi tarafından çalınarak Türkiye'ye getirildiğini belirledi.

ESKİ GÖRÜNÜMÜNDEN UZAK

Almanya'daki bankanın vekalet verdiği Turhan Şimşek, dün Konya'ya geldi. Emniyetteki evrak işlerini halleden Şimşek, aracı otoparktan teslim aldı. Uzun süredir kullanılmadığı için aracı çalıştırmakta zorlanan Şimşek, otomobile kısa bir bakım yaptırdıktan sonra otoparktan ayrıldı. Lüks otomobilin tekrar Almanya'ya gideceği öğrenildi.