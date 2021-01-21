İstanbul kart HES kodu eşleştirme, İBB'nin belirlediği site üzerinden yapılıyor. Eşleştirme işlemini tamamlamadan toplu taşıma kullanamayacak olan İstanbullular, HES kodu İstanbul kart tanımlama nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Öte yandan, İstanbul kart HES kodu eşleştirme hata ekranının nedeni de, siteyi ziyaret eden İstanbullular tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul kart HES kodu eşleştirme işlemi nasıl yapılır?

İSTANBULKART'A HES KODU EŞLEŞTİRME VE TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

İstanbulkart'a HES kodu doğrulama yapmak için öncelikle Hayat Eve Sığar, E-Devlet veya SMS ile HES kodu almanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, İstanbulkart akbile HES kodu yükleme, doğrulama ve tanımlama yapmak için şu adımları izleyin;