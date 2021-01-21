İzmitli çiftçiler de katma değeri yüksek ürün yetiştirecek

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği'ni (TABİB) Kocaeli'nin tüm ilçelerine yaymak için kolları sıvayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel'den sonra İzmitli çiftçilerle de bir araya geldi. Büyükşehir'in projesi ile köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların tekrar cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

İZMİTLİ ÇİFTÇİLER KATILDI

Durhasan ve Akmeşe Mahallelerinde gerçekleştirilen toplantıya Arpalık, İhsaniye, Kısalar, Eseler, Bayraktar, Dağköy, Biberoğlu, Emirhan, Kozluca, Orhaniye, Çubuklu Osmaniye, Ambarcı, Yenice, Bağlıca, Balören, Çavuşoğlu, Dağköy, Düğmeciler, Gülbahçe Kadriye, Güvercinlik, Hasancıklar, Karaabdülbaki, Kurtdere, Mecidiye, Ortaburun, Sapakpınar, Sultaniye, Süleymaniye ve Zeytinburnu köylerinden çiftçiler ile Büyükşehir Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, teknik personel ve mahalle muhtarları katıldı.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Sunumu gerçekleştiren Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, biberiye 50 - 100 cm yükseklikte, çalı görünüşte, kışın yaprağını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli çok yıllık bir bitki olduğunu söyledi. Yabancı otlarla mücadelenin nasıl yapılacağı üzerinde duran Fidan, Biberiye'nin günümüzde kozmetik, parfümeri, aromaterapi, eczacılık ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığını vurguladı.

TIBBİ AROMATİK BİTKİ DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve birçok sektörde kullanım alanı olan ürün yetiştirmek için alım garantili Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesini başlattı. Kocaeli ekonomisini geliştirmesi amaçlanan proje kapsamında Kandıra da yaklaşık 1200 dönüm arazide 100 çiftçiye biberiye desteği verildi.

ALIM GARANTİLİ SÖZLEŞME

Alım garantili sözleşmeli üretim ile dikimi yapılan tüm çiftçi tarlaları ve ürünleri tarım sigortası yapılacaktır ve iyi tarım uygulaması sertifikası verilecek. Sözleşme sonrası ücretsiz bir şekilde verilen biberiye dikimi fidelerinin ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde (Eylül-Ekim ve Nisan-Mayıs aylarında) yapılacak. El ile dikimin yanında Büyükşehir Belediyesinin tahsis etmiş olduğu dikim makinası ile de dikimler gerçekleştirilecek.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek Büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.

HER UYGULAMA SONRASI HAKEDİŞ DÜZENLENECEK

Çiftçi ile Ziraat Mühendislerimizin işbirliği ile doğal çapalama, gübreleme ve ilaçlama ile biberiye tarlaları hasada hazır hala getirilecek ve yapılan her uygulanma sonrası çiftçiye hakediş düzenlenecek.

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