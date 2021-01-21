Jandarma hayvanları unutmuyor

Jandarma ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Iğdır'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları unutmadı.

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun Köyü'de belirlenen noktalara mama dağıttı.

Özellikle kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini göstermesiyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması da sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştıran bir diğer etken oldu. Aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit eden jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına mama dağıtıp elleriyle besledi.