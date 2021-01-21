Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Jandarma hayvanları unutmuyor

Jandarma hayvanları unutmuyor

’da hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceyi gösterdiği bugünlerde yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımız için jandarma ekipleri seferber oldu.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 21.1.2021 10:50 ABONE OL
Jandarma hayvanları unutmuyor

Jandarma ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Iğdır'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları unutmadı.

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun Köyü'de belirlenen noktalara mama dağıttı.

Özellikle kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini göstermesiyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması da sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştıran bir diğer etken oldu. Aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit eden jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına mama dağıtıp elleriyle besledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma hayvanları unutmuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA