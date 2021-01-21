Kar her yeri kapladı! Evlerine tünelden giriyorlar!

Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş'ta kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu kentin 1800 rakımındaki Yukarı Yongalı köyü, kara gömüldü. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin daha etkili olduğu köyde, tek katlı evler neredeyse görünmeyecek duruma geldi.

Kar kalınlığının tek katlı evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde ilginç görüntüler oluştu. Evlerin kapı girişleri ise tünellere benzedi. Evlerinin penceresi kardan kapanan köy sakinleri, küreklerle biriken karı atmaya çalışırken, köy içinde kendi imkanlarıyla açtıkları yollarla da gidiş-gelişlerini sağlıyor.

İKİ METRE KAR VAR

Bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerinde kar kalınlığının iki metreyi aştığını söyleyen Eyyüp Omur, "Bütün evler karın atlında kaybolmuş durumdadır. Biz köy içerisini kürek ve elle açıyoruz, tüneller oluşturuyoruz. Bu şekilde gidiş-gelişlerimizi sağlıyoruz. Çünkü köy içerisine iş makineleri giremiyor. Onun için biz mecburuz elle, küreklerle yollarımızı açmaya. Köyümüzde fırtına ve tipinin yanı sıra iki metre kar var" diye konuştu.

ULAŞIMIMIZ YOKTU

Geçen yıla oranla bu yıl köylerine daha fazla kar yağdığını ve iki metreyi aştığını söyleyen Mehmet Atik ise, "Köyümüzde iki metreyi aşkın kar yağdı. Evlerimiz hep kar altında kalmıştır. Bir haftadan beridir ulaşımımız da yoktu. İl Özel İdaresi ekipleri yeni geldiler ve köyümüzün yolunu açtı. Köyümüzde daima kar yağıyor. Şehrin ovasında ne kadar yağmur yağsa da köyümüzde hep kar yağıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl daha fazla kar yağmış durumdadır" dedi.