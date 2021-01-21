Kar temizleme çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köyü ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Beldesinde kar yağışının ardından kar nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarında gece gündüz demeden çalışma yürüten Esendere Belediyesi karla mücadele ekibi tüm yolları tekrar ulaşıma açtı.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşımlarını sağlamak amacıyla kardan kapanan yolların tekrar açılması için ekiplerimizi seferber ettik. Geceli gündüzlü çalışmalarımızın sonucunda tüm mahalle yollarımızı tekrar ulaşıma açtık." ifadelerini kullandı.