Kar yağdı drift attılar! 3 Sürücüye 20 bin lira ceza yazıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince; yapılan çalışmalarda 18 Ocak tarihinde Beylikdüzü İlçesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde araçlarıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdükleri görülen, 34 US 2661 plakalı araç sürücüsü Selçuk G. , 34 FM 4757 plakalı araç sürücüsü İbrahim M. , 34 DAJ 0478 plakalı araç sürücüsü Kadir Ş. yakalandı.

Karda drift atan 3 Sürücüye 20 bin lira ceza | Video

Selçuk G. , İbrahim M. ve Kadir Ş. isimli sürücülere ayrı ayrı olmak üzere KTK'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift) maddesine istinaden 6 bin 700'er lira olmak üzere toplamda 20 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Şahısların sürücü belgelerine 2 ay süre ile geçici olarak el konuldu.



Ayrıca araç sürücülerine TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Gürpınar Polis Merkezine teslim edildi.