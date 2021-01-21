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Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı

'ın Bahçesaray ilçesinde, hasta almaya gidilirken, yoğun kar nedeniyle yolda kalan paletli ambulans, belediye ekiplerince iş makinesiyle yapılan çalışma sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 15:27 ABONE OL
Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı

Bölgede 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray'a 32 kilometre uzaklıktaki Altıntaş Mahallesi'nde paletli ambulans, tipi ve fırtınada görüş mesafesi sıfırlanınca kara saplandı. Hasta almaya giden sağlık ekibi, bulundukları ambulansın uçuruma yakın olması nedeniyle karla mücadele ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ekipler, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelerek, iş makinesi ile başlattıkları çalışma sonucu çevredekilerin de yardımıyla ambulansı saplandığı yerden çıkardı.

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Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı
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