Karayolları fidanlarla yeşilleniyor

Türkiye orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için çalışan Orman Genel Müdürlüğü, karayollarını daha yeşil bir çehreye kavuşturmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan "Yol Kenarı Ağaçlandırma Eylem Planı" kapsamında Kayseri'de 2020 yılı içerinde Kayseri-Erciyes-Develi karayolu yol kenarına Sarıçam, Huş, Ladin, Akçaağaç, Leylandi, Muşmula, Akasya, Sedir, Mavi Selvi, Süs Eriği, Titrek Kavak ve Ateş Dikeni türlerinden oluşan toplamda 163 bin adet fidan dikildi. Yozgat-Sekili-Kırıkkale sınırındaki 43 km'lik yola ve Çekerek ilçesi çevre yolu kenarına 11 km'lik kısmına Sedir, Mavi Ladin, Akasya, Mahlep, Süs Eriği ve Akçaağacı türlerinde yaklaşık 75 bin fidan toprakla buluştu.

420 BİN FİDAN DİKİLDİ

Yol Kenarı Ağaçlandırmaları ile hedeflerinin vatandaşların görsel olarak daha keyif verici ve yemyeşil bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2020 yılında 346 km yol kenarına 420 bin fidan diktik ve dikmeye de devam ediyoruz. Yol güzergahına yeşil bir doku kazandırarak yapılan karayolu ağaçlandırması ile biyolojik çeşitliliğin artırılması sağlanırken aynı zamanda yolun her iki yanında yer alan şevlerde erozyonun azaltılması ve yol şevlerine rekreaktif güzel bir görünüm sağlanıyor" dedi.