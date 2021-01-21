Kardan adama saldırdı!

Zonguldak şehir merkezi Ankara Köprübaşı esnafları, temizleme sonrasında yol kenarında biriken karla yaratıcılıklarını konuşturarak, şehir merkezinde bulunan madenci heykeline benzeyen tünel ve kardan adam yaptılar.

Vatandaşlarca beğeniyle karşılanan ve ilgi ile izlenen heykel, sabaha karşı kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından parçalandı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından tespit edilen kardan adamın parçalanma anı tepki çekti.

Görüntülerde etrafını kontrol eden bir kişi eline aldığı bir sopa ile kardan adamın önce başına vurarak düşürüyor, sonra da kar yığınının üzerine çıkarak alt kısmını bedeniyle yüklenerek yıktığı görülüyor.

Bu kişinin sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen kardan adamı yıkmak için verdiği çaba merak uyandırdı.