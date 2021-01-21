Katil dayının planını yanmayan far bozdu! Öldürdü, cinayeti yeğenine üstlendirdi

Geçen yıl 27 Ekim'de Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi'nde müstakil evinde televizyon izleyen Murat Özçelik'e pencereden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Özçelik, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından soruşturma yürüten polis, 4 saat sonra Özçelik'in husumetlisi Demircan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 aile üyesini gözaltına aldı. Demircan Y. olay sırasında evinde olduğu, yaşananlardan haberinin olmadığını öne sürdü. Demircan Y.'nin yeğeni 15 yaşındaki İsmail Y., Özçelik'i tanımadığını Suriyeli bir kişinin kamyonetiyle kağıt topladıklarını, yanlarına gelen köpeklere ateş ederken yanlışlıkla saçmaların evin penceresine isabet ettiğini söyledi. Olay yerinden Suriye kamyonetle uzaklaştığını anlatan İsmail Y. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra tutuklanırken dayısı Demircan Y. serbest kaldı.

SOL FARI YANMAYAN MİNİBÜS FARK EDİLDİ



15 yaşındaki İsmail Y.'nin tek başına cinayeti işleyemeyeceğini, ifadelerinin de tutarsız olduğunu düşünen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma dosyasını yeniden açtı. Murat Özçelik'in daha önce Demircan Y.'yi darp ettiği bilgisine ulaşan polis, olayın yaşandığı akşam sol farı yanmayan bir minibüsün Özçelik'in evinin yakınında durduğunu belirledi.

ADIM ADIM İZ SÜRDÜLER



Polis, hayatını kaybeden Özçelik'in evi ile Demircan Y.'nin evinin arasındaki 27 kilometrelik güzergahtaki bütün güvenlik kameralarının incelemeye aldı. 816 saatlik inceleme sonrasında sol farı yanmayan plakasız minibüsü tespit eden polis, olay tarihinde Demircan Y.'nin aynı model minibüsü kullandığını belirledi. Kamera kayıtlarına göre, Demircan Y.'nin içinde bulunduğu minibüsün Özçelik'in evine geldiğini, daha sonra da yeğeni İsmail Y.'nin evine gittiği belirlendi.

"SUÇU SEN ÜSTLEN CEZAEVİNDE BİZ SANA BAKARIZ"



Polis yaptığı araştırmada, Demircan Y.'nin daha önce kendisini darp eden Murat Özçelik'i öldürdüğü, daha sonrada yeğeni İsmail Y.'nin evine gittiği, aile kararıyla çocuğun az ceza alacağı düşünülerek suçu üstlenmesini sağladığı ortaya çıktı. Bütün delilleri toplayan polis, operasyonla Demircan Y.'yi gözaltına aldı. Olay tarihinde ifadesi alındığı için yeniden polis ifadesine başvurulamayan zanlı, elde edilen delillerle birlikte adliyeye sevk edildi. Demircan Y. sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.